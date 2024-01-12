Caleg Perindo Stefanie Laurensia Serap Aspirasi Masyarakat Betawi

JAKARTA - Caleg Partai Perindo DPR RI untuk Banten, Stefanie Laurensia P mengelar silahturahmi dan doa bersama, di Sanggar Langkah Betawi di Jalan Teratai Putih RT.003/RW.09 Rengas, Ciputat Timur, Tanggerang Selatan, Jumat (12/1/2024).

Dalam acara itu turut dihadiri oleh Ratu Nabila, Caleg Partai Perindo DPRD Banten 9 serta Dina Rahmayanti, Caleg DPRD Kota Tangsel.

Selain acara silaturahmi dan doa bersama, Partai Perindo turut menggelar bantuan sosial dengan memberikan sejumlah bahan-bahan pokok seperti minyak kepada masyarakat yang membutuhkan.

BACA JUGA: Caleg Perindo Ratu Nabilla Bertekad Lestarikan Budaya Betawi

Kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Stefanie menyebut bahwa acara silahturahmi dan doa bersama dalam rangka menyambut tahun 2024 dengan penuh sukacita.

"Hari ini kami melakukan silahturahmi dan doa bersama menyongsong tahun baru bersama warga Rengas, Ciputat Timur. Padepokan ini sebenarnya keluarga kami dan kami berkomunikasi dengan organisasi ini maka kami datang untuk bersilaturahmi," kata Stefanie saat ditemui di kawasan Ciputat Timur, Tangsel Jumat (12/1/2024).

Tak cuma itu, Stefanie juga mengatakan kunjungan mereka ke Sanggar Langkah Betawi ini merupakan salah satu bentuk dukungan untuk melestarikan budaya. Sejauh ini padepokan dikunjunginya itu masih aktif mempertahankan budaya khas Betawi.

"Kami suka banget dan tadi kami datang disambut dengan keren-keren banget dan budayanya sangat kental di daerah sini itu sangat bagus menurut saya untuk kita pertahanan," jelas Stefanie.