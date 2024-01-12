Usai Gelar Bazar Murah, Caleg Perindo Dialog Tampung Keluhan Warga Bekasi

BEKASI - Caleg Partai Perindo kunjungi warga Kampung Gubug Poncol RT 002/001, Desa Sukabakti, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Jumat (12/1/2024). Kedatangan mereka disambut ratusan warga.

Kedatangan Caleg DPR RI Jawa Barat Dapil VII, Sururi Alfaruq, bersama Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9, Ayun Sri Damayanti Wahyuni, dan Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 4, Ermi Anggraini itu, memberikan solusi yang tepat, yakni dengan menggelar bazar murah sebanyak 1.000 liter minyak goreng seharga Rp5000 per liter.

"Bazar ini lanjutan yang kemarin di Sukawangi yang kita gelar bertiga. Kita melihat antusias warga masih luar biasa, saat mengantre mereka sampai rebutan untuk mendapatkan minyak goreng murah ini," kata Caleg DPR RI Jawa Barat Dapil VII, Sururi Alfaruq, Jumat (12/1/2024).

Dalam kesempatan itu juga, Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9, Ayun Sri Damayanti Wahyuni menyempatkan waktu berdialog bersama warga usai menggelar bazar murah itu.