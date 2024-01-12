Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS BALI

Pasutri Ditemukan Tewas di Pantai Gunaksa dengan Kondisi Pegangan Tangan

I Gede Juli Arsana , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |20:23 WIB
Pasutri Ditemukan Tewas di Pantai Gunaksa dengan Kondisi Pegangan Tangan
Illustrasi (foto: freepik)
A
A
A

BALI – Warga Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali digegerkan penemuan dua mayat laki-laki dan perempuan di Pantai Gunaksa Klungkung, Bali. Kondisi mayat bersebelahan dengan posisi nyaris berpegangan tangan.

Dua sosok mayat ditemukan membujur kaku di pantai persisnya di areal lahan yang akan digunakan sebagai proyek pusat kebudayaan Bali.

“Kondisinya sangat mengenaskan dengan kulit mengelupas diduga karena terpapar terik matahari,” kata Wayan Sumarjaya, warga sekitar, Jumat (12/1/2024).

Penemuan mayat ini pertama kali diketahui oleh pemancing, mereka curiga dari kejauhan terlihat orang yang sedang tidur di panas teriknya matahari, ketika didekati kedua sosok itu sudah membujur kaku.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178203//mayat-Ez6e_large.jpg
Geger, Tengkorak Manusia Ditemukan di Dalam Got Sawah Besar Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178155//mayat-SFmT_large.jpg
Fakta Baru, Terapis Wanita Tewas di Pejaten Pernah Kerja di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/338/3177689//mayat-Xubm_large.jpg
Tragis, Pria Ini Ditemukan Tewas di Kelapa Dua Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177667//mayat-DuZa_large.jpeg
Terapis di Pejaten Tewas, Polisi Bongkar Pola Rekrutmen Spa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/614/3177656//mayat-LbGt_large.jpg
Tata Cara Memandikan Jenazah dan Hukumnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177031//mayat-1QA4_large.jpeg
Terapis Tewas, Polisi Dalami ABG Lain Dipekerjakan di Spa Pejaten
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement