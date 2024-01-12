Pasutri Ditemukan Tewas di Pantai Gunaksa dengan Kondisi Pegangan Tangan

BALI – Warga Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali digegerkan penemuan dua mayat laki-laki dan perempuan di Pantai Gunaksa Klungkung, Bali. Kondisi mayat bersebelahan dengan posisi nyaris berpegangan tangan.

Dua sosok mayat ditemukan membujur kaku di pantai persisnya di areal lahan yang akan digunakan sebagai proyek pusat kebudayaan Bali.

“Kondisinya sangat mengenaskan dengan kulit mengelupas diduga karena terpapar terik matahari,” kata Wayan Sumarjaya, warga sekitar, Jumat (12/1/2024).

BACA JUGA: Warga Citeureup Bogor Digegerkan Penemuan Mayat Pria dengan Kondisi Telanjang

Penemuan mayat ini pertama kali diketahui oleh pemancing, mereka curiga dari kejauhan terlihat orang yang sedang tidur di panas teriknya matahari, ketika didekati kedua sosok itu sudah membujur kaku.