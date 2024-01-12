5 Fakta Istri Hamil Ajak Suami Bercumbu dan Bugil di Jalanan Hebohkan Warga

JAKARTA - Pasangan suami istri (pasutri) yang tengah bercumbu di pinggir jalan di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, membuat geger warga.

Okezone pun merangkum 5 fakta peristiwa tersebut. Berikut ulasannya:

1. Video Pasutri Bercumbu di Jalanan Viral

Sontak warga di sekitar lokasi geger dan sambil merekam lalu segera melaporkan ke pihak kepolisian, videonya pun viral di media sosial. Setelah diamankan polisi kemudian mereka dibawa ke Dinas Sosial untuk diidentifikasi.

2. Pasutri Warga Kebumen yang Terlantar

Keduanya ternyata adalah warga Kebumen Jawa Tengah yang sempat mencari kerja di Kalimantan namun akhirnya terlantar.

Mereka ingin mencari pekerjaan dan tinggal di Trans H3 Lamandau. Namun belum bisa diketahui kenapa keduanya bisa sampai Pangkalan Bun.

3. Penjelasan Dinsos Pasutri Bercumbu di Jalanan

Kepala Rehabilitasi Sosial Dinsos Kobar, Aldrin menjelaskan bahwa kejadian tersebut viral di masyarakat, karena kejadiannya pagi hari saat orang mulai beraktivitas.

“Kemudian, banyak masyarakat yang melapor dan akhirnya diamankan oleh Binmas Polres Kobar yang selanjutnya diserahkan ke Dinsos Kobar untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.