Viral! Istri Hamil Ajak Suami Bercumbu dan Bugil di Jalanan, Jadi Tontonan hingga Diamankan Polisi

Pasutri yang Bercumbu di Jalan Raya

KOTAWARINGIN BARAT - Geger pasangan suami istri yang tengah hamil bugil dan bercumbu di pinggir jalan di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Sontak warga di sekitar lokasi geger dan sambil merekam lalu segera melaporkan ke pihak kepolisian, videonya pun viral di media sosial. Setelah diamankan polisi kemudian mereka dibawa ke Dinas Sosial untuk diidentifikasi.

Keduanya ternyata adalah warga Kebumen Jawa Tengah yang sempat mencari kerja di Kalimantan namun akhirnya terlantar.

Mereka ingin mencari pekerjaan dan tinggal di Trans H3 Lamandau. Namun belum bisa diketahui kenapa keduanya bisa sampai Pangkalan Bun.

Kepala Rehabilitasi Sosial Dinsos Kobar, Aldrin menjelaskan bahwa kejadian tersebut viral di masyarakat, karena kejadiannya pagi hari saat orang mulai beraktivitas.

“Kemudian, banyak masyarakat yang melapor dan akhirnya diamankan oleh Binmas Polres Kobar yang selanjutnya diserahkan ke Dinsos Kobar untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

Setelah di Dinsos, pihaknya memberikan pelayanan dengan baik. Saat diintrogasi, keduanya sedang depresi.

“Mereka mau pulang ke Kebumen Jawa Tengah asal usul mereka. Keduanya juga bukan ODGJ tapi itu orang depresi yang perlu penangan khsusus dokter kejiwaaan,”ungkapnya.