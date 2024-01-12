Momen Siti Atikoh Dihibur Alunan Musik Angklung saat Sarapan Mie Celor di Palembang

PALEMBANG - Istri capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh disambut dengan segerombol pengamen jalanan saat akan sarapan di Mie Celor 26 Ilir di Jalan KH Ahmad Dahlan, Bukit Kecil, Sumatera Selatan (Sumsel), Jumat (12/1/2024).

Atikoh tampak menumpangi bus ketika datang ke area lokasi dengan didampingi istri Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel Giri Kiemas, Ayu dan anggota DPRD Sumsel Rita Suryani.

Dari pantauan, Atikoh tiba di lokasi itu pukul 08.02 WIB. Atikoh tampak berjalan kaki lebih dahulu menuju tempat makan Mie Celor 26 Ilir. Mata mantan wartawan itu kemudian tertuju kepada seniman lokal yang membawa angklung.

Kawanan pangamen itu tampak memainkan alat musik angklung hingga gendang yang membuat suasana pagi itu begitu meriah.

