Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Momen Siti Atikoh Dihibur Alunan Musik Angklung saat Sarapan Mie Celor di Palembang

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |10:16 WIB
Momen Siti Atikoh Dihibur Alunan Musik Angklung saat Sarapan Mie Celor di Palembang
Siti Atikoh terhibur dengan permainan angklung oleh pengamen di Palembang (Foto: MPI/Wiwie)
A
A
A

PALEMBANG - Istri capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh disambut dengan segerombol pengamen jalanan saat akan sarapan di Mie Celor 26 Ilir di Jalan KH Ahmad Dahlan, Bukit Kecil, Sumatera Selatan (Sumsel), Jumat (12/1/2024).

Atikoh tampak menumpangi bus ketika datang ke area lokasi dengan didampingi istri Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel Giri Kiemas, Ayu dan anggota DPRD Sumsel Rita Suryani.

Dari pantauan, Atikoh tiba di lokasi itu pukul 08.02 WIB. Atikoh tampak berjalan kaki lebih dahulu menuju tempat makan Mie Celor 26 Ilir. Mata mantan wartawan itu kemudian tertuju kepada seniman lokal yang membawa angklung.

Kawanan pangamen itu tampak memainkan alat musik angklung hingga gendang yang membuat suasana pagi itu begitu meriah.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement