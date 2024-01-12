Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Perdana Nyoba Mie Celor di Palembang, Siti Atikoh Mendadak Jadi Food Vlogger

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |10:27 WIB
Perdana Nyoba Mie Celor di Palembang, Siti Atikoh Mendadak Jadi Food Vlogger
Siti Atikoh saat mereview mie celor di Palembang (Foto: MPI/Wiwie)
A
A
A

PALEMBANG - Siti Atikoh mendadak jadi food vlogger ketika memilih sarapan di Mie Celor 26 Ilir di Jalan KH Ahmad Dahlan, Bukit Kecil, Sumatera Selatan (Sumsel), Jumat pagi, (12/1/2024).

Istri Capres nomor urut 3 itu mencicipi dan mereview langsung salah satu kuliner khas di Palembang itu. Di momen tersebut, ia tampak tak kalah lihai bak food vlogger terkenal.

Usai pramusaji membawakan sepiring Mie Celor di hadapannya, Atikoh lantas langsung mengambil sendok garpu untuk memulai menyantapnya.

"Pagi ini saya sarapan dengan Bu Ayu dan teman-teman semua. Mie celor," ujar Atikoh, sambil melihat ke arah kamera.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement