Perdana Nyoba Mie Celor di Palembang, Siti Atikoh Mendadak Jadi Food Vlogger

PALEMBANG - Siti Atikoh mendadak jadi food vlogger ketika memilih sarapan di Mie Celor 26 Ilir di Jalan KH Ahmad Dahlan, Bukit Kecil, Sumatera Selatan (Sumsel), Jumat pagi, (12/1/2024).

Istri Capres nomor urut 3 itu mencicipi dan mereview langsung salah satu kuliner khas di Palembang itu. Di momen tersebut, ia tampak tak kalah lihai bak food vlogger terkenal.

Usai pramusaji membawakan sepiring Mie Celor di hadapannya, Atikoh lantas langsung mengambil sendok garpu untuk memulai menyantapnya.

"Pagi ini saya sarapan dengan Bu Ayu dan teman-teman semua. Mie celor," ujar Atikoh, sambil melihat ke arah kamera.

