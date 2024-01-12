Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Bermain di Area Galian Drainase, 3 Bocah Tewas Tenggelam di Sukabumi

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |00:08 WIB
Bermain di Area Galian Drainase, 3 Bocah Tewas Tenggelam di Sukabumi
TKP tiga bocah tenggelam dipasang garis polisi (Foto : MPI)
A
A
A
 

SUKABUMI - Sebanyak tiga bocah kecil yang sedang bermain, tewas usai tenggelam di galian saluran drainase di Kampung Warung Waru, Desa Neglasari, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Kamis (11/1/2024) sekira pukul 11.45 WIB.

Informasi yang dihimpun, belum diketahui jelas penyebab ketiga korban tersebut bisa terperosok ke dalam lubang galian drainase yang mempunyai kedalaman sekitar 2 meter tersebut. Kondisi cuaca hujan dan debit air meluap dalam aliran drainase tersebut.

Para korban ditemukan warga sudah tenggelam di dalam lubang, 1 orang korban ditemukan dalam keadaan mengambang dan 2 korban lainnya berada di dasar lobang galian drainase yang diketahui saat warga turun akan melakukan evakuasi korban.

Diperkirakan, dua korban meninggal di lokasi kejadian dan satu korban lainnya meninggal di Puskesmas Cijangkar saat diberikan pertolongan medis. Pada saat dilakukan penanganan pertama melalui resusitasi jantung paru, namun nyawa korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal.

Ketiga jasad korban lalu dibawa ke RSUD R Syamsudin SH untuk dilakukan visum et repertum, untuk mengetahui penyebab kematiannya. Saat ini ketiga jasad korban sudah diserahterimakan kepada pihak keluarga untuk selanjutnya dilakukan proses pemakaman.

Kapolsek Nyalindung, AKP Joko Susanto Supono mengatakan, kronologi kejadian berawal dari ketiga korban bernama Humairah (4), Sarif (4) dan Hafidz (5) yang merupakan warga Kampung Warung WaruRT 1/4, sedang bermain bersama ke sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP).

"Jadi tadi jam 11.30 WIB, kita menerima laporan bahwa di Warung Waru ada 3 anak yang tenggelam. Kemudian Bhabinkamtibmas menuju ke sana untuk pengecekan TKP bersama warga masyarakat dan langsung mengevakuasi," ujar Joko kepada MNC Portal Indonesia.

