HOME NEWS SUMSEL

Bertemu Siti Atikoh Ganjar, Peternak di Palembang Curhat Tidak Pernah Menerima Bantuan

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |21:32 WIB
Siti Atikoh Ganjar Pranowo (foto: dok TPN)
Siti Atikoh Ganjar Pranowo (foto: dok TPN)
A
A
A

PALEMBANG - Istri capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti safari politik ke Palembang. Dalam kesempatan jni, Siti Atikoh berdialog dengan pekerja, petani, peternak di pabrik Kerupuk Kemplang Cap Limo Iwak, Talang Buluh, Palembang Sumatera Selatan (Sumsel), Jumat (12/1/2024).

Kesempatan ini dimanfaatkan oleh salah satu peternak dan petani bernama Rebo untuk menyampaikan kesedihannya pada Siti Atikih.

Kepada Atikoh, Rebo mengeluhkan tidak pernah menerima bantuan selama sepuluh tahun terakhir ini, tepatnya pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo. Padahal, pria tersebut mengaku masuk kategori tidak mampu.

Tidak hanya itu, Rebo juga mengaku menjadi pemilih setia Jokowi pada pilpres 2014 dan 2019. Namun, hal tersebut pun tidak membuatnya menerima bantuan sepeserpun, berbeda dengan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Nah di sini mungkin perlu kami menjelaskan, pada masa Pak SBY kami selalu dapat bantuan, di masa Pak Jokowi ini, kok, ya pada masa SBY kami dapat sapi dan pupuk dapat. Kami dua periode memilih Pak Jokowi, tetapi enggak dapat bantuan," kata Rebo menyampaikan keluhan kepada Atikoh.

Tidak hanya sekadar curhat, Rebo juga menyampaikan harapan dan menitip pesan untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD jika nantinya benar-benar menjadi pemimpin RI. Dirinya ingin Ganjar-Mahfud membenahi pendataan pihak yang perlu dibantu pemerintah. Hal ini guna meminimalisir kesalahan dalam pemberian bantuan.

Halaman:
1 2
      
