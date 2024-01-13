Warga Setiabudi Jaksel: Terima Kasih Perindo Bantu Bazar Sembako Murah dan Berobat Gratis

JAKARTA - Caleg Perindo DPR RI Dapil Jakarta II (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri), Liliana T. Tanoesoedibjo didampingi Caleg DPRD DKI Dapil Jakarta VII, Effendi Syahputra menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar tebus murah beras 2,5kg serta minyak goreng kemasan gratis sebesar Rp10 ribu di Jalan Bek Murad Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Sabtu (13/1/2024) pagi.

Dahlia (59) warga Karet Kuningan mengucapkan terima kasih kepada Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu atas bantuan sembako tebus murah dan berobat gratis.

"Terima kasih Perindo sudah membantu dengan sembako murah dan berobat gratis. Iya membantu juga sembako murah gini saya senang," kata Dahlia.

Dahlia berharap Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu dapat menang.