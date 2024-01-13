Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Gelar Bazar Murah di Cakung, Sediakan 500 Paket Sembako

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |20:25 WIB
Caleg Perindo Gelar Bazar Murah di Cakung, Sediakan 500 Paket Sembako
A
A
A

JAKARTA - Caleg DPRD Provinsi Dapil 4 Jakarta dari Partai Perindo Berman Nainggolan mengadakan bazar minyak goreng dengan mematok harga sangat murah. Berman hadir menyapa warga di Jalan Rukun, 35, Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu (13/1/2024).

Acara yang dimulai pada pukul 16.00 WIB ini pun sudah dipadati masyarakat untuk menebus paket sembako yakni beras dan minyak seharga Rp20 ribu. Sebanyak 500 paket sembako pun telah disediakan.

“Hari ini kami melakukan bazar murah yakni berupa beras 3 liter dan minyak goreng 2 liter sebanyak 500 paket seharga Rp20 ribu,” ungkap Berman.

Berman mengatakan program bazar murah ini merupakan salah satu inisiasi Partai Perindo untuk membantu para masyarakat.

Terlebih, harga-harga sembako yang semakin tinggi dan hal itu kini menjadi keluhan masyarakat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/1/3179156//agus-CtjG_large.jpg
Mengimajinasikan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101//perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847//partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177463//perindo-N3x7_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Wanita Korban Penganiayaan di Polsek Koja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177221//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_serap_aspirasi_anak_muda-fqxz_large.jpg
Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Serap Aspirasi Anak Muda Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177205//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_beri_edukasi_cegah_stunting_kepada_warga_bandung-POF8_large.jpg
Liwetan Bersama Warga, Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Beri Edukasi Cegah Stunting
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement