Caleg Perindo Gelar Bazar Murah di Cakung, Sediakan 500 Paket Sembako

JAKARTA - Caleg DPRD Provinsi Dapil 4 Jakarta dari Partai Perindo Berman Nainggolan mengadakan bazar minyak goreng dengan mematok harga sangat murah. Berman hadir menyapa warga di Jalan Rukun, 35, Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu (13/1/2024).

Acara yang dimulai pada pukul 16.00 WIB ini pun sudah dipadati masyarakat untuk menebus paket sembako yakni beras dan minyak seharga Rp20 ribu. Sebanyak 500 paket sembako pun telah disediakan.

“Hari ini kami melakukan bazar murah yakni berupa beras 3 liter dan minyak goreng 2 liter sebanyak 500 paket seharga Rp20 ribu,” ungkap Berman.

Berman mengatakan program bazar murah ini merupakan salah satu inisiasi Partai Perindo untuk membantu para masyarakat.

Terlebih, harga-harga sembako yang semakin tinggi dan hal itu kini menjadi keluhan masyarakat.