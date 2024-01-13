Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Yudhistira Ikhsan Pramana: Debat Caleg Dapil 8 DKI Jadi Ajang Edukasi Program

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |20:50 WIB
Yudhistira Ikhsan Pramana: Debat Caleg Dapil 8 DKI Jadi Ajang Edukasi Program
A
A
A

JAKARTA - Caleg DPRD DKI Dapil 8 Jakarta Selatan dari Partai Perindo Yudhistira Ikhsan Pramana mengungkapkan bahwa Debat Caleg yang diinisiasi oleh Komunitas Jagakarsa Kreatif adalah ajang edukasi program.

Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu punya program soal UMKM.

“Program utama (Perindo) yang selama ini dilihat oleh warga adalah terkait pemberdayaan masyarakat di bidang UMKM,” kata Yudhistira dalam acara Debat Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil Jaksel 8 #mudamelekpolitik #nantangincaleg di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1/2024).

Yudhistira menambahkan, di lapangan saat ini sudah banyak gerobak Perindo itu adalah salah satu bentuk pemberdayaan Partai untuk memberdayakan masyarakat agar naik kelas, bagaimana warga ini bisa meningkatkan kesejahteraannya pada warganya.

“Sehingga di tahun 2025 kita menghadapi bonus demografi dengan 300 juta penduduk lebih warga kita di Indonesia untuk menumbuhkan pengusaha-pengusaha yang kompeten untuk menaikkan taraf lingkungan sekitarnya,” ungkap dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179277//perindo-YCPt_large.jpg
Kepsek SDN Pesanggrahan Berharap Sosialisasi Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan Dilanjutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179276//perindo-rkt9_large.jpg
KPAI Sebut Sosialisi Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan di Sekolah Sangat Bermanfaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/1/3179156//agus-CtjG_large.jpg
Mengimajinasikan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101//perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847//partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177463//perindo-N3x7_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Wanita Korban Penganiayaan di Polsek Koja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement