Yudhistira Ikhsan Pramana: Debat Caleg Dapil 8 DKI Jadi Ajang Edukasi Program

JAKARTA - Caleg DPRD DKI Dapil 8 Jakarta Selatan dari Partai Perindo Yudhistira Ikhsan Pramana mengungkapkan bahwa Debat Caleg yang diinisiasi oleh Komunitas Jagakarsa Kreatif adalah ajang edukasi program.

Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu punya program soal UMKM.

“Program utama (Perindo) yang selama ini dilihat oleh warga adalah terkait pemberdayaan masyarakat di bidang UMKM,” kata Yudhistira dalam acara Debat Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil Jaksel 8 #mudamelekpolitik #nantangincaleg di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1/2024).

Yudhistira menambahkan, di lapangan saat ini sudah banyak gerobak Perindo itu adalah salah satu bentuk pemberdayaan Partai untuk memberdayakan masyarakat agar naik kelas, bagaimana warga ini bisa meningkatkan kesejahteraannya pada warganya.

“Sehingga di tahun 2025 kita menghadapi bonus demografi dengan 300 juta penduduk lebih warga kita di Indonesia untuk menumbuhkan pengusaha-pengusaha yang kompeten untuk menaikkan taraf lingkungan sekitarnya,” ungkap dia.