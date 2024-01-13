Targetkan Menang 60 Persen di Jatim, Ini yang Akan Dilakukan Ganjar Pranowo

JOMBANG - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengatakan, dia bersama Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD mempunyai target untuk meraih 60 persen suara di wilayah Jawa Timur. Target itu setelah dia dan Mahfud MD melakukan konsolidasi dengan partai koalisi hingga relawan.

"Targetnya sih kalau saya tanya ke kawan-kawan 60 persen," ujar Ganjar saat ditemui di Jombang, Jawa Timur, Jumat (12/1/2024).

Ganjar mengakui, target 60 persen itu tidak mudah didapatkan sehingga perlunya konsolidasi dalam rangka meraih target tersebut. Tidak sampai disitu, Ganjar juga akan terus turun langsung ke daerah-daerah di Jawa Timur untuk menyapa dan menyerap aspirasi masyarakat.

"Maka, konsolidasi kita lakukan terus menerus, saya bertemu dengan partai pengusung, dengan relawan dan saya bisa tahu persis dari masing-masing peta," tutur Ganjar.

Sebabnya, Capres berambut putih ini menilai, setiap daerah di Jawa Timur memiliki cara tersendiri untuk menggaet suara. Karena itulah, dia ingin turun langsung bertemu dengan masyarakat.

"Umpama, Nganjuk seperti apa, terus kemudian Jombang seperti apa, besok kita melihat Surabaya Kota seperti apa. Masing-masing punya treatment sendiri-sendiri agar kita cermat dan kompak bergerak," kata Ganjar.

(Arief Setyadi )