Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Targetkan Menang 60 Persen di Jatim, Ini yang Akan Dilakukan Ganjar Pranowo

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |06:13 WIB
Targetkan Menang 60 Persen di Jatim, Ini yang Akan Dilakukan Ganjar Pranowo
Ganjar Pranowo (Foto: Ist/Ari Sandita)
A
A
A

 

JOMBANG - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengatakan, dia bersama Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD mempunyai target untuk meraih 60 persen suara di wilayah Jawa Timur. Target itu setelah dia dan Mahfud MD melakukan konsolidasi dengan partai koalisi hingga relawan.

"Targetnya sih kalau saya tanya ke kawan-kawan 60 persen," ujar Ganjar saat ditemui di Jombang, Jawa Timur, Jumat (12/1/2024).

Ganjar mengakui, target 60 persen itu tidak mudah didapatkan sehingga perlunya konsolidasi dalam rangka meraih target tersebut. Tidak sampai disitu, Ganjar juga akan terus turun langsung ke daerah-daerah di Jawa Timur untuk menyapa dan menyerap aspirasi masyarakat.

"Maka, konsolidasi kita lakukan terus menerus, saya bertemu dengan partai pengusung, dengan relawan dan saya bisa tahu persis dari masing-masing peta," tutur Ganjar.

Sebabnya, Capres berambut putih ini menilai, setiap daerah di Jawa Timur memiliki cara tersendiri untuk menggaet suara. Karena itulah, dia ingin turun langsung bertemu dengan masyarakat.

"Umpama, Nganjuk seperti apa, terus kemudian Jombang seperti apa, besok kita melihat Surabaya Kota seperti apa. Masing-masing punya treatment sendiri-sendiri agar kita cermat dan kompak bergerak," kata Ganjar.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement