Mahfud MD Janji Bakal Putihkan Seluruh Kredit Macet Petani, Begini Penjelasannya

SURABAYA - Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3, Mahfud MD berjanji untuk memutihkan seluruh kredit macet milik para petani. Sehingga petani diharapkan tidak lagi mempunyai beban utang.

Mahfud menjelaskan bahwa saat ini setidaknya terdapat sekitar Rp678 miliar kredit yang macet ditingkat petani. Mahfud menjelaskan pemutihan itu akan dilakukan lewat instrumen kebijakan pemerintah.

"Para petani punya kredit macet Rp678 miliar, para petani kredit tidak mampu bayar, itu akan diputihkan lewat kebijakan pemerintah," ujar Mahfud dalam Deklarasi MGB (Mahfud Guru Bangsa) di Jatim Expo, Sabtu (13/1/2024).

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan bahwa utang para petani itu akan dibayarkan dengan cara pengalokasian langsung uang negara. Langkah tersebut dinilai Mahfud tidak akan membebani ruang fiskal asalkan tidak ada korupsi.

"Uang kita banyak, korupsi ada triliunan, ini utang petani cuma miliar. Kalau kita menghapus setengah korupsi saja, kita punya uang banyak. Asal tidak dikorupsi, ini program realistis saja, " sambung Mahfud.