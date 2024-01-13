Bicara Demokrasi, Yenny Wahid: Anak Tukang Cilok, Anak Presiden Harus Setara dalam Hukum

SURABAYA - Dewan Penasihat TPN Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Yenny Wahid, mengatakan semua orang harus mendapat kesetaraan di mata hukum. Ia menegaskan, siapa pun dengan profesi apa pun tak ada yang istimewa di mata hukum.

Hal itu disampaikan putri Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam sambutannya saat menghadiri acara pensiunan aparatur negara, di DBL Arena, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (13/1/2024). Yenny mengajak semua orang untuk menjaga demokrasi di Indonesia.

"Demokrasi itu memastikan bahwa anaknya tukang parkir, anaknya tukang cilok, dan anak presiden seperti saya ini sama dan setaranya di mata hukum," kata Yenny.