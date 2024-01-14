Advertisement
HOME NEWS NEWS

HT dan Angela Gelar Bazar Murah Perindo di Kampung Padat Penduduk Kedungturi Surabaya

Hari Tambayong , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |04:49 WIB
HT dan Angela Gelar Bazar Murah Perindo di Kampung Padat Penduduk Kedungturi Surabaya
Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Angela Tanoesoedibjo gelar bazar murah di Surabaya (Foto: Hari Tambayong)
SURABAYA - Partai Perindo yang berkomitmen untuk mensejahterakan rakyat terus bergerak membantu perekonomian masyarakat. Seiring masih tingginya harga sembako di pasaran, sebanyak 300 paket sembako berupa gula dan minyak goreng satu liter disediakan dengan harga hanya Rp10 ribu.

Harga ini jauh lebih murah di pasaran sebesar Rp16 ribu. Bazar murah yang digelar di kampung padat penduduk Kedungturi Surabaya itu juga dihadiri Angela Tanoesoedibjo, Wakil Ketum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif bersama Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Dalam kesempatan tersebut, selain menjelaskan cara mencoblos dengan menggunakan alat peraga kampanye untuk caleg dan paslon Pilpres 2024 Ganjar Pranowo – Mahfud MD yang diusung Partai Perindo juga mengenalkan aleg dari Partai Perindo.

