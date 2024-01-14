Advertisement
Turun ke Lapangan, Caleg Perindo Ajak Emak-Emak Mancing Bersama

Mahesa Apriandi , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |04:45 WIB
Caleg Perindo ajak emak-emak mancing bersama (Foto: Mahesa Apriandi)
SERANG - Partai Perindo terus aktif melaksanakan berbagai kegiatan kepada masyarakat. Kali ini, Partai Perindo membuat terobosan baru dengan melakukan mancing bersama bersama emak-emak.

Untuk mewujudkan Indonesia sejahtera, Rini Soraya yang merupakan Caleg DPRD Provinsi Banten Dapil Kota Serang bersama kader, tim sukses Caleg Dapil V itu menggelar sosialisasi melalui program mancing bersama di Jalan Brantas Banten Cipocok, Kota Serang.

Menurut Rini, kegiatan ini sebagai bentuk keseriusan dan kepedulian Partai Perindo kepada rakyat. Dalam momentum ini, Rini juga berharap target suara di Dapil 1 Kota Serang mencapai 5.000 suara, sehingga dapat tercapai guna meraih kursi DPRD Banten Dapil Kota Serang.

Dalam kesempatan tersebut, Rini menyampaikan program kerja terutama di bidang perlindungan terhadap perempuan khususnya menolak adanya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, Rini juga fokus soal infrastruktur dan bidang UMKM guna menekan angka pengangguran di Kota Serang.

Warga pun mengaku senang dengan aksi sosial Partai Perindo yang terus menggelar kegiatan langsung di tengah masyarakat untuk membantu rakyat kecil.

(Arief Setyadi )

      
