Dihadiri HT dan Angela, Warga Antusias Serbu Makan Gratis Gerobak Perindo di Surabaya

SURABAYA - Ratusan warga Wonosari Lor Surabaya, Sabtu 13 Januari 2024 antusias mendatangi acara makan gratis Gerobak Perindo yang dihadiri Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Selain itu, hadir juga Angela Tanoesoedibjo, Bacaleg DPR RI Partai Perindo Dapil Jatim 1. Meski kondisi hujan deras tak menyurutkan warga untuk tetap berusaha mendapatkan makanan gratis dari Gerobak Perindo.

Beginilah suasana warga Wonosari Lor Gang KB Surabaya yang antusias hadiri makan gratis gerobak Perindo. Beraneka ragam makanan disajikan, mulai dari semanggi suroboyo, mie ayam dan ayam geprek.

Acara berlangsung meriah dengan kehadiran Hary Tanoe dan Angela.