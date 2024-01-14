Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Dihadiri HT dan Angela, Warga Antusias Serbu Makan Gratis Gerobak Perindo di Surabaya

Nursyafei , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |04:41 WIB
Dihadiri HT dan Angela, Warga Antusias Serbu Makan Gratis Gerobak Perindo di Surabaya
Warga antusias serbu makan gratis Gerobak Perindo di Surabaya (Foto: Nursyafei)
A
A
A

 

SURABAYA - Ratusan warga Wonosari Lor Surabaya, Sabtu 13 Januari 2024 antusias mendatangi acara makan gratis Gerobak Perindo yang dihadiri Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Selain itu, hadir juga Angela Tanoesoedibjo, Bacaleg DPR RI Partai Perindo Dapil Jatim 1. Meski kondisi hujan deras tak menyurutkan warga untuk tetap berusaha mendapatkan makanan gratis dari Gerobak Perindo.

Beginilah suasana warga Wonosari Lor Gang KB Surabaya yang antusias hadiri makan gratis gerobak Perindo. Beraneka ragam makanan disajikan, mulai dari semanggi suroboyo, mie ayam dan ayam geprek.

Acara berlangsung meriah dengan kehadiran Hary Tanoe dan Angela.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101/perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement