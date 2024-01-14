Ratusan Warga Depok Antusias Ikuti Sosialisasi Caleg Perindo Rere Tati

DEPOK - Ratusan warga RW 4 Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok meski diguyur hujan antusias mengikuti sosialisasi program dan pengenalan pasangan calon Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Sabtu (13/1/2024).

Adapun sosialisasi dilakukan Caleg DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas dari Partai Perindo, Rere Tati Sri Hardina.

"Ratusan masyarakat antusias ketika kami mensosialisasikan tata cara pencoblosan dan pengenalan pasangan Ganjar Mahfud," kata Rere.

"Kami sore ini meski hujan tetap turun ke masyarakat di RW 4 Kelurahan Rangkapan Jaya untuk mensosialisasikan tata cara pencoblosan, program andalan yang akan saya perjuangkan dan pasangan Ganjar-Mahfud," tambahnya.