Pendukungnya Diintimidasi, Ganjar: Kalau Mereka Menekan, Kami Juga Akan Melawan

SURABAYA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo meyakini kekuatan dukungan yang dimilikinya dari pensiunan aparatur sipil negara (ASN) TNI/Polri mampu melawan intimidasi selama ini.

Hal ini disampaikan Ganjar usai ditanya apakah dukungan dari pensiunan ASN hingga TNI/Polri bisa diartikan untuk menangkal intimidasi yang dialami para pendukungnya.

"Kalau mereka menekan, kami juga akan melawan dengan cara yang benar, maka pasukan kami kita siapkan, kita solidkan," kata Ganjar ditemui di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (13/1/2024).

Ganjar lantas menjelaskan mengapa berharap pada dukungan pensiunan ASN TNI/Polri. Menurutnya, mereka memiliki pengalaman besar di bidang birokrasi masing-masing.

"Tentu mereka akan tahu bagaimana cara mengantisipasi dan kami perlu untuk berkolaborasi sehingga kita bisa melakukan dengan cara-cara yang benar, sekali lagi dengan-cara cara yang benar," tegasnya.

Ia mengaku dukungan para pensiunan itu sangat menguatkan sekaligus mengharukan. Sebab, Ganjar menyadari kehadiran mereka dalam deklarasi dukungan itu pun sempat mengalami intimidasi dari pihak tertentu. Namun, politikus PDIP ini tak membeberkan siapa pihak yang diduga melakukan intimidasi tersebut.

"Tadi saya dengar cerita, 'Enggak usah datang, Pak'. Gitu. Sudah disampaikan pada saya. 'Pak Ganjar, tadi yang disampaikan, mbok enggak usah datang," ujarnya.

"Luar biasa. TNI Polri dididik dilatih untuk berani. Maka kalau cuma intimidasi seperti itu, enggak ada yang takut. Maka datanglah mereka semuanya di sini," lanjut Ganjar seraya tersenyum.