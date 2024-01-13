Advertisement
HOME NEWS NEWS

Meski Diguyur Hujan, Caleg Perindo Sosialisasikan Program Andalan dan Ganjar-Mahfud di Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |23:01 WIB
Meski Diguyur Hujan, Caleg Perindo Sosialisasikan Program Andalan dan Ganjar-Mahfud di Depok
Caleg Perindo Rere Tati Sri Hardina (Foto: M Refi Sandi)
DEPOK - Caleg DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas dari Partai Perindo, Rere Tati Sri Hardina sosialisasikan sejumlah program Andalan dan pasangan calon (Paslon) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meski diguyur hujan di RW 4 Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok pada Sabtu (13/1/2024) sore.

Kegiatan sosialisasi turut dihadiri ratusan warga yang sangat antusias meski diguyur hujan. Rere yang maju dari Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu turut didampingi Barisan Penjaga (Baja) Perindo.

"Kami sore ini meski hujan tetap turun ke masyarakat di RW 4 Kelurahan Rangkapan Jaya untuk mensosialisasikan tata cara pencoblosan, program andalan yang akan saya perjuangkan dan pasangan Ganjar-Mahfud," kata Rere.

