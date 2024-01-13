Mahfud MD Apresiasi Perindo Selenggarakan Sholawat Persatuan Indonesia

LAMONGAN - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3 Mahfud MD mengapresiasi kegiatan Sholawat Persatuan Indonesia yang diselenggarakan Partai Perindo di Lamongan, Jawa Timur, Sabtu (13/1/2024).

Mahfud MD mengaku sudah 6 kali melakukan sholawat bersama Ketua Umum Partai Perindo Harry Tanoesoedibjo untuk melakukan sosialisasi terkait pemilu kepada masyarakat.

"Saya berterima kasih kepada Pak Hary Tanoe yang selalu melaksanakan Sholawat Persatuan Indonesia, ini sudah ke 6 kali dengan saya," kata Mahfud mengawali sambutannya di Lamongan, Sabtu (13/1/2024).