HOME NEWS NEWS

Effendi Syahputra Berharap Program Perindo Bisa Buat Masyarakat Naik Kelas

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |21:53 WIB
Effendi Syahputra Berharap Program Perindo Bisa Buat Masyarakat Naik Kelas
A
A
A

JAKARTA - Caleg Perindo DPRD DKI Dapil Jakarta VII, Effendi Syahputra mengatakan bahwa Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan menjadi yang paling banyak menerima banyak menerima bantuan program gerobak UMKM dari partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

Ia pun berkomitmen akan melanjutkan dan mengembangkan program tersebut jika menang di Pemilu 2024 mendatang.

"Setiabudi terutama Karet Kuningan kelurahan paling banyak menerima gerobak Perindo kalau dilihat banyak pedagang gerobak Perindo ini contoh bagaimana kalau kami akan duduk di legislatif maka program UMKM seperti gerobak ini yang akan kita teruskan dan dikembangkan menggunakan APBD dan APBN," kata Effendi saat ditemui di acara bazar murah dan cek kesehatan gratis di Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1/2024).

Ia menjelaskan bahwa ribuan paket beras dan minyak goreng kemasan disediakan untuk ditebus secara cuma-cuma oleh masyarakat di Kelurahan Karet dan Kelurahan Karet Kuningan.

"Undangan yang kami sebar ada 1.000 pax isinya minyak dan beras yang bisa ditebus murah Rp10 ribu. Kemudian ada layanan pemeriksaan kesehatan gratis untuk 1.000 masyarakat yang kita khususkan di 2 kelurahan, kelurahan Karet dan Karet Kuningan. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak yang datang dari se-Kecamatan Setiabudi," kata Effendi.

Effendi yang maju dari Partai Perindo yang dikenal modern peduli rakyat kecil itu menegaskan bahwa ini program rutin selain door to door sebagai komitmen terhadap masyarakat.

Halaman:
1 2
      
