Warga Berharap Program Cek Kesehatan Gratis dan Bazar Murah Partai Perindo Berkelanjutan

JAKARTA - Warga Kelurahan Melawai dan sekitarnya mengapresiasi program kerakyatan Partai Perindo berupa cek kesehatan gratis dan bazar murah. Menurut warga, bazar murah sangat membantu mereka di tengah lonjakan harga bahan pokok.

Warga pun berharap program kerakyatan partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu terus berlanjut. Hal itu sebagaimana diungkapkan salah satu peserta bazar murah, Lia.

"Ya mau program ini ada terus," kata Lia saat cek kesehatan gratis dan bazar murah di Jalan Panglima Polim II, RT.2/RW.5, Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1/2024).

Akan hal itu, ia juga mendoakan Ketua Umum DPP Kartini Perindo sekaligus caleg DPR RI dapil DKI Jakarta II dari Partai Perindo, Liliana Tanoesoedibjo bisa lolos ke Senayan.

Ia meyakini, jika hal tersebut terjadi maka kegiatan serupa semakin masif dilakukan partai yang dipimpin Hary Tanoesoedibjo dan mendukung capres Ganjar Pranowo.

"Mudah-mudahan Ibu Liliana terpilih gitu, kan bisa lebih dari ini lagi," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)