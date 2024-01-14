Saat HT Berbalas Pantun di Koja, Warga : Cakeeeppp

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo/MNC Media

JAKARTA – Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo bercengkrama dan berdiskusi dengan warga Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Jumat , 12 Januari 2024.

Selain menghadiri bazar murah dan cek kesehatan gratis, seorang warga juga dengan spontan beradu pantun dengan HT. Acara pun menjadi meriah.

Menyambut kedatangan rombongan HT dan Liliana, warga yang sudah memadati lokasi acara dihibur dengan alunan pantun.

“Habis makan kita berkumur, beli pedangnya di kota tua, kita doakan Pak Hary dan Ibu Liliana panjang umur, agar selalu berada di tengah-tengah kita,”ujar seorang warga melayangkan pantun untuk HT dan Liliana.

Setelah disambut koor “cakep”, HT membalas pantun. “Berjalan sepanjang pesisir, menikmati indahnya samudera, Partai Perindo hadir untuk Indonesia sejahtera,”papar HT, yang disambut aplaus warga.