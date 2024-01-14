Sholawat Persatuan Indonesia, HT: Satukan Perbedaan





LAMONGAN – Ribuan orang menghadiri Sholawat Persatuan Indonesia, di Lamongan, Jawa Timur, Sabtu 13 Januari 2024.

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) membeberkan digelarnya kegiatan tersebut lantaran meski ada perbedaan, semuanya disatukan dengan siraman rohani.

“Sholawat Persatuan Indonesia di Lamongan, Jawa Timur. Puluhan ribu massa hadir dari Lamongan, Gresik, Tuban dan Bojonegoro - menjadikan sholawat ini terbesar dan termegah yang pernah diselenggarakan di Lamongan,”ujar HT dalam laman Instagram miliknya, dikutip Minggu (14/01/2024).

“Hadir Cawapres Mahfud MD, KH Said Aqil Siradj, AS Hikam, Gus Afif Hasbullah, Angela Tanoesoedbjo, dr Faida, Erna Mastiningrum dan berbagai tokoh Masyarakat,” sambung HT.

HT melanjutkan, dengan digelarnya Sholawat Persatuan Indonesia, perbedaan pendapat ataupun pandangan, semuanya akan disatukan kembali. Khususnya melalui nilai-nilai yang ada dalam agama sebagaimana bakal disampaikan dalam tausiyah demi Persatuan Indonesia.

“Kenapa namanya disebut Sholawatan Persatuan Indonesia, kenapa hayo? Karena melalui sholawatan, kita diberikan ceramah yah, kita diberikan siraman rohani oleh Pak Kiai Said Aqil, jadi kita bisa beda, tapi dengan nanti siraman rohani kita disatukan semua. Betul?" ujar HT pada acara tersebut disambut sorakan masyarakat.

Sementara itu, mantan Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj dalam sambutannya menyebut Cawapres Nomor Urut 3 Mahfud MD merupakan orang yang berilmu.

"Pak Mahfud MD berilmu tidak? Berilmu, mengerti, tahu persis tentang bagaimana me-manage pemerintah Indonesia yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Profesor Dr Mahfud MD, doktornya di bidang Hukum Tata Negara, ini yang dibanggakan Almarhum Gus Dur (Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid)," ujar Said Aqil.