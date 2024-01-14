Keseruan Warga Koja Nyanyi Bareng Mars Perindo Bersama Penciptanya

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo bercengkrama dan berdiskusi dengan warga Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Jumat, 12 Januari 2024.

Selain menghadiri bazar murah dan cek kesehatan gratis, warga juga dengan spontan menyanyikan mars Perindo bersama Liliana dan HT. Liliana merupakan pencipta mars Perindo.

“Bersama warga Jakarta Utara Nyanyi Mars Perindo Bareng Penciptanya Ibu Liliana Tanoesoedibjo, Ketum Kartini Perindo --yang juga Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II,” ujar HT pada laman Instagram miliknya, Minggu (14/1/2024).

Salah satu warga, Rozak mengungkap bahwa rasa bangganya ketika melihat langsung orang nomor satu di Partai Perindo itu.

“Ya kita bangga sekali seorang (Hary Tanoesoedibjo) sosok nasional bisa hadir di wilayah kita terutama di Tugu Selatan ini dan, saya pribadi sangat antusias, sangat senang sekali," kata Rozak.