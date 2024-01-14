Advertisement
HOME NEWS NEWS

Konsolidasi dan Koordinasi Tim Pemenangan, Perindo Optimis Peroleh hingga 10% di Jakbar

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |16:15 WIB
Konsolidasi dan Koordinasi Tim Pemenangan, Perindo Optimis Peroleh hingga 10% di Jakbar
Caleg Partai Perindo Dina Masyusin (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Partai Perindo terus mengumpulkan caleg-caleg berkualitas dan terbaik agar dapat melayani dan diterima masyarakat.

Karena itu, Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu menggelar Konsolidasi dan Koordinasi Tim Pemenangan bacaleg di dapil DKI Jakarta III, Valencia Tanoesoedibjo dan Caleg DPRD Provinsi Dapil 9 DKI, H. Dina Masyusin.

Acara tersebut digelar di Kantor DPP Partai Perindo, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (14/1/2023) pagi. Di acara tersebut, Dina mengaku optimis dan menargetkan Partai Perindo mendapatkan perolehan 6 sampai 10 persen suara di Jakarta Barat.

“Pada kesempatan hari ini adalah pemantapan tim pemenangan daripada Ibu Valencia di DPR RI, calon DPR RI Dapil 3, dan pemenangan H. Dina Masyusi dari DRPD DKI Jakarta Dapil 9,” ujar Dina, saat diwawancara di sela-sela acara.

“Hari ini selain pemantapan bahwa Partai Perindo target kita adalah 6 persen untuk di Jakarta Barat, untuk itu kami memantapkan kembali, supaya teman-teman dapat satu tujuan untuk pemenangan Partai Perindo,” sambungnya.

Dina menyebut, setidaknya terdapat perwakilan 3 kecamatan dari Jakarta Barat yang hadir di acara Konsolidasi dan Koordinasi Tim Pemenangan Valencia Tanoesoedibjo dan H. Dina Masyusin tersebut. Mulai dari Kalideres, Tambora, hingga Cengkareng.

Halaman:
1 2
      
