Duh! Kepala Puskesmas di Nias Selatan Digerebek Berduaan dengan Gadis ABG

NIAS SELATAN - Kepala Puskesmas (Kapus) Lahusa, Kabupaten Nias Selatan (Nisel), berinisial UH digerebek warga saat berduaan dengan gadis di bawah umur pada malam hari di rumahnya. Ayah si gadis laporkan UH atas kasus pencabulan anak.

Kasi Humas Polres Nias Selatan, Bripka Dian Octo Tobing, membernarkan kejadian ini yang terjadi pada 10 Januari 2024 di rumah milik UH di Desa Bawoitalua, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan.

"Benar pada hari Rabu (10/1/2024) sekitar pukul 21.00 WIB, telah diamankan satu orang laki-laki berinisial UH (Kapus Lahusa) bersama dengan seorang anak di bawah umur inisial, CH, di dalam rumah milik Kapus Lahusa," kata Dian Octo Tobing dalam keterangannya tertulisnya, Sabtu (13/1/2024) malam.

Lanjut Dian, bahwa setelah warga melakukan penggerebekan, keduanya kemudian diserahkan keluarga bersama dengan personel Polsek Lahusa ke Polres Nias Selatan untuk diproses lebih lanjut.

Kemudian, pada kamis 11 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, ayah dari CH, Sarozanolo Harita, melaporkan Kapus Lahusa di Polres Nias Selatan atas dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak, dengan laporan polisi : LP/B/7/I/2024/SPKT/POLRES NIAS SELATAN/POLDA SUMUT.