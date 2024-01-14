Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Duh! Kepala Puskesmas di Nias Selatan Digerebek Berduaan dengan Gadis ABG

Jonirman Tafonao , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |01:30 WIB
Duh! Kepala Puskesmas di Nias Selatan Digerebek Berduaan dengan Gadis ABG
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

NIAS SELATAN - Kepala Puskesmas (Kapus) Lahusa, Kabupaten Nias Selatan (Nisel), berinisial UH digerebek warga saat berduaan dengan gadis di bawah umur pada malam hari di rumahnya. Ayah si gadis laporkan UH atas kasus pencabulan anak.

Kasi Humas Polres Nias Selatan, Bripka Dian Octo Tobing, membernarkan kejadian ini yang terjadi pada 10 Januari 2024 di rumah milik UH di Desa Bawoitalua, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan.

"Benar pada hari Rabu (10/1/2024) sekitar pukul 21.00 WIB, telah diamankan satu orang laki-laki berinisial UH (Kapus Lahusa) bersama dengan seorang anak di bawah umur inisial, CH, di dalam rumah milik Kapus Lahusa," kata Dian Octo Tobing dalam keterangannya tertulisnya, Sabtu (13/1/2024) malam.

Lanjut Dian, bahwa setelah warga melakukan penggerebekan, keduanya kemudian diserahkan keluarga bersama dengan personel Polsek Lahusa ke Polres Nias Selatan untuk diproses lebih lanjut.

Kemudian, pada kamis 11 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, ayah dari CH, Sarozanolo Harita, melaporkan Kapus Lahusa di Polres Nias Selatan atas dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak, dengan laporan polisi : LP/B/7/I/2024/SPKT/POLRES NIAS SELATAN/POLDA SUMUT.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176951/pencabulan-dcwl_large.jpg
Terungkap! Motif Remaja di Cilincing Bunuh dan Cabuli Bocah 11 Tahun, Kesal Ditagih Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175742/pencabulan-uCtJ_large.jpg
Lansia Cabul di Jaktim Perkosa ABG Berkali-kali hingga Hamil, Begini Modus Bejatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/340/3163193/penjara-7S2w_large.jpg
Bejat, Guru Kaligrafi Pesantren Cabuli 7 Santri Laki-Laki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163192/pencabulan-HmAR_large.jpg
Cabuli Anak Tiri, Sekuriti Nyaris Diamuk Massa di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/340/3160999/pencabulan-wcCb_large.jpg
Terungkap! Bocah di Lampung Kerap Diajak Makan Bakso Sebelum Disodomi Eks Guru Honorer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/340/3160905/pencabulan-lfxY_large.jpg
Biadab, Eks Guru Honorer Sodomi Bocah 15 Kali di Mushola SPBU
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement