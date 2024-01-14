13.883 Surat Suara DPD RI Dapil Lampung Ditemukan di Jambi

JAMBI – Petugas KPUD dan Bawaslu menemukan ada 13.883 kertas suara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daeri dapil Provinsi Lampung di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Ini ditemukan saat proses penyortiran dan pelipatan surat suara.

Atas temuan tersebut KPUD Tebo dan Bawaslu Tebo menyatakan surat suara tersebut rusak dan itu sudah tanggung jawab pihak ketiga perusahaan.

Surat suara DPD RI dapil Lampung ini berada dalam boks surat suara DPD RI dapil Provinsi Jambi.

“Dalam kotak itu ditemukan ada beberapa bahkan banyak dari beberapa kotak itu ditemukan untuk surat suara DPD wilayah Lampung, tapi ini sudah dikonfirmasikan ke KPU provinsi dan akan diteruskan koordinasi dengan pihak Lampung,” kata Ketua Bawaslu Tebo, Atiul Fuadiyah, Minggu (14/1/2024).