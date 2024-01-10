KPU Papua Pegunungan Terima Surat Suara Pilpres dan DPD, untuk DPR Menyusul

JAYAWIJAYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Pegunungan menerima surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden dan surat suara DPD RI.

Hal tersebut diungkapkan Komisioner KPU Papua Pegunungan Naftali Paweka usai menerima surat suara.

Menurutnya, surat suara yang diterima di Wamena untuk lima kabupaten yakni, Kabupaten Jayawijaya, Yalimo, Lani Jaya, Tolikara dan Mamberamo Tengah. Sedangkan untuk Kabupaten Yahukimo dan Pegunungan Bintang langsung dikirim melalui Jayapura serta Kabupaten Nduga melalui Timika.

Usai menerima surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden serta DPD RI di bandara udara selanjutnya diantar ke gudang penampungan masing-masing kabupaten.

Menurut Naftali, untuk saat ini KPU Papua Pegunungan menerima surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden serta

DPD RI. Sedangkan surat suara DPR RI, DPR provinsi dan DPR kabupaten akan menyusul setelah suara suara presiden dan wakil presiden serta DPD RI berada di tempat.