Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pemilu 2024, Polres Rohul Berlakukan Standar Keamanan VVIP di Gudang Logistik KPU

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |10:34 WIB
Pemilu 2024, Polres Rohul Berlakukan Standar Keamanan VVIP di Gudang Logistik KPU
Polres Rohul Perketat Keamanan Gudang Logistik
A
A
A

ROHUL- Kebijakan Kapolres Rokan Hulu (Rohul), AKBP Budi Setiyono yang memperketat Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan di gudang KPU Rohul jelang Pemilu 2024, mendapat banyak apresiasi.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu Elfendri, menilai, diskresi Kapolres Rohul tersebut, telah memberi rasa nyaman bagi petugas KPU yang sedang bekerja serta keamanan terhadap Logistik yang berada di gudang Logistik KPU Rohul.

"Kami menyambut positif dan dari KPU tentunya kami berterimakasih sekali atas upaya yang dilakukan Polres Rohul, mengamankan gudang logistik, pengamanan ini tentunya sangat membantu sekali menjamin keamanan baik orang maupun surat suara yang dilipat" ujar ketua KPU Rohul Elfendri, dikutip, Rabu (10/1/2024).

Diketahui, pengamanan Gudang Logistik KPU Rohul yang berada Jalan Lingkar Booter, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah diperketat setelah kedatangan surat suara pada hari Minggu lalu.

Di Gudang Logistik tersebut, terdapat 10 orang personel Kepolisian dari Polres Rohul yang berjaga. Mereka tampak melakukan Patroli secara berkala terhadap semua perangkat keamanan Seperti CCTV ataupun perangkat keamanan lain untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan.

Kapolres Rohul AKBP Budi Setiyono mengatakan, ada penambahan jumlah personel Polres Rohul yang di Poskan untuk mengamankan Gudang KPU Rohul setelah didistribusikannya surat suara Pemilu 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement