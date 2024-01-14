Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

1.326 Warga di 3 Kecamatan Terdampak Banjir Bandang Dayeuhkolot Bandung

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |02:01 WIB
1.326 Warga di 3 Kecamatan Terdampak Banjir Bandang Dayeuhkolot Bandung
Banjir Dayeuhkolot, Bandung (Foto: Agung Bakti Sarasa)
A
A
A

BANDUNG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat mencatat sebanyak 1.326 warga dari tiga kecamatan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat terdampak banjir bandang akibat meluapnya Sungai Citarum dan jebolnya tanggul.

Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Jabar, Hadi Rahmat mengatakan, bencana bajir yang terjadi pada Kamis 11 Januari 2024 itu membuat beberapa warga di tiga kecamatan mengungsi sementara. Adapun total pengungsi ada di delapan titik.

"Ini ada beberapa titik pengungsian di Kecamatan Dayeuhkolot itu ada 8 titik. Kalau total yang mengungsi itu kurang lebih sekitar 1.326 jiwa dari 428 KK," ucap Hadi saat dikonfirmasi, Sabtu (13/1/2024).

Selain itu, banjir bandang juga membuat adanya kerusakan pada beberapa fasilitas umum hingga rumah pribadi masyarakat di empat kecamatan ini. Berdasarkan data, rumah warga paling banyak terdampak.

"Total yang terdampak itu ada sekitar 7.905 rumah. Sarana lain ada tempa ibadah 2, dan 1 satu bangun tapi tidak disebutin bangunannya apa," ungkap Hadi.

Meski banyak warga terdampak, Hadi memastikan, hingga saat ini pihaknya masih belum menerima adanya korban jiwa.

"Korban jiwa tidak ada. Kita sudah melakukan distribusi, dan dukungan masih dari BPBD Kabupaten Bandung untuk pemenuhan air bersih, dan ditunjang juga oleh stakeholder lain seperti Dinsos, dan TNI Polri, bahkan relawan juga terlibat disitu untuk mendukung pemenuhan dasar," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038165/banjir-kian-tinggi-warga-di-halmahera-tengah-terus-dievakuasi-ke-pengungsian-2JMRZOIDPB.jpg
Banjir Kian Tinggi, Warga di Halmahera Tengah Terus Dievakuasi ke Pengungsian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037563/banjir-besar-terjang-desa-di-halmahera-tengah-akibat-sungai-kobe-meluap-bhnjtFV4O4.jpg
Banjir Besar Terjang Desa di Halmahera Tengah Akibat Sungai Kobe Meluap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037382/curah-hujan-di-jakarta-meningkat-akhir-juli-dan-agustus-2024-waspada-banjir-7sHJJmM9PA.jpg
Curah Hujan di Jakarta Meningkat Akhir Juli dan Agustus 2024, Waspada Banjir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037355/banjir-2-meter-rendam-halmahera-tengah-bpbd-kami-cuma-bisa-nonton-DZoX0dTQBN.jpg
Banjir Tinggi 2 Meter Rendam Halmahera Tengah, BPBD: Kami Cuma Bisa Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034789/cegah-banjir-9-tandon-baru-dibangun-di-tangsel-llM80uzrjj.jpg
Cegah Banjir, 9 Tandon Baru Dibangun di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/340/3034427/banjir-melanda-gorontalo-lebih-dari-7-000-orang-mengungsi-k5QogbSwv8.jpg
Banjir Melanda Gorontalo, Lebih dari 7.000 Orang Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement