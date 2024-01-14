1.326 Warga di 3 Kecamatan Terdampak Banjir Bandang Dayeuhkolot Bandung

BANDUNG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat mencatat sebanyak 1.326 warga dari tiga kecamatan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat terdampak banjir bandang akibat meluapnya Sungai Citarum dan jebolnya tanggul.

Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Jabar, Hadi Rahmat mengatakan, bencana bajir yang terjadi pada Kamis 11 Januari 2024 itu membuat beberapa warga di tiga kecamatan mengungsi sementara. Adapun total pengungsi ada di delapan titik.

"Ini ada beberapa titik pengungsian di Kecamatan Dayeuhkolot itu ada 8 titik. Kalau total yang mengungsi itu kurang lebih sekitar 1.326 jiwa dari 428 KK," ucap Hadi saat dikonfirmasi, Sabtu (13/1/2024).

Selain itu, banjir bandang juga membuat adanya kerusakan pada beberapa fasilitas umum hingga rumah pribadi masyarakat di empat kecamatan ini. Berdasarkan data, rumah warga paling banyak terdampak.

"Total yang terdampak itu ada sekitar 7.905 rumah. Sarana lain ada tempa ibadah 2, dan 1 satu bangun tapi tidak disebutin bangunannya apa," ungkap Hadi.

BACA JUGA: 102 Rumah Rusak Diterjang Angin Kencang dan Banjir Bandang di Kabupaten Bandung

Meski banyak warga terdampak, Hadi memastikan, hingga saat ini pihaknya masih belum menerima adanya korban jiwa.

"Korban jiwa tidak ada. Kita sudah melakukan distribusi, dan dukungan masih dari BPBD Kabupaten Bandung untuk pemenuhan air bersih, dan ditunjang juga oleh stakeholder lain seperti Dinsos, dan TNI Polri, bahkan relawan juga terlibat disitu untuk mendukung pemenuhan dasar," tuturnya.