Ikut Bazar Murah, Warga Bekasi Doakan Partai Perindo Menang di Pemilu 2024

BEKASI - Ratusan warga Kampung Pelaukan RT. 002/003, Karang Rahayu, Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, mengikuti bazar minyak goreng murah Partai Perindo, Minggu (14/1/2024).

Layah (44) warga Kampung Pelaukan RT. 002/003 sengaja datang sajak pagi membawa KTA Perindo untuk menebus minyak goreng Rp5.000 per liter dari Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 itu.

BACA JUGA:

Caleg Perindo Michael Sianipar Gelar Bazar Murah di Marakas, Disambut Ratusan Warga

"Saya datang dari pagi persyaratan cuma bawa kartu Perindo, kalau kesiangan takut kehabisan. Soalnya cuma nebus Rp5.000 mumpung murah meriah," ucapnya.

Layah mengaku sangat terbantu adanya bazar tebus minyak goreng murah Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT). Pasalnya, sambung Isah, jika dibandingkan beli di pasaran harganya mahal.

"Kalo beli disini kan cuma Rp5.000 dapet 1 liter. Kalau di pasaran atau warung kan 1 liter harganya bisa Rp15.000. Bahkan ada yg Rp17.000. Jadi sangat membatu," katanya.

BACA JUGA:

Menurut Layah, memiliki KTA Perindo sangat banyak manfaatnya dan membantuk di tengah sulitnya ekonomi. Karena, selain untuk nebus minyak goreng murah, kata Isah, KTA Perindo juga bisa untuk asuransi jiwa.

"Menurut saya KTA dari Partai Perindo sangat banyak manfaatnya buat rakyat kecil, selain bisa tebus minyak goreng. KTA ini bisa untuk asuransi kecelakaan dan kematian. Intinya Partai Perindo itu sangat membatu masyarakat," imbuhnya.

Dia pun mendoakan Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, sukses di Pemilu 2024 nanti.