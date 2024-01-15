Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ikut Bazar Murah, Warga Bekasi Doakan Partai Perindo Menang di Pemilu 2024

Ade Suhardi , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |05:24 WIB
Ikut Bazar Murah, Warga Bekasi Doakan Partai Perindo Menang di Pemilu 2024
Layah. (Foto: Ade Suhardi)
A
A
A

BEKASI - Ratusan warga Kampung Pelaukan RT. 002/003, Karang Rahayu, Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, mengikuti bazar minyak goreng murah Partai Perindo, Minggu (14/1/2024). 

Layah (44) warga Kampung Pelaukan RT. 002/003 sengaja datang sajak pagi membawa KTA Perindo untuk menebus minyak goreng Rp5.000 per liter dari Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 itu.

BACA JUGA:

Caleg Perindo Michael Sianipar Gelar Bazar Murah di Marakas, Disambut Ratusan Warga 

"Saya datang dari pagi persyaratan cuma bawa kartu Perindo, kalau kesiangan takut kehabisan. Soalnya cuma nebus Rp5.000 mumpung murah meriah," ucapnya.

Layah mengaku sangat terbantu adanya bazar tebus minyak goreng murah Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT). Pasalnya, sambung Isah, jika dibandingkan beli di pasaran harganya mahal.

"Kalo beli disini kan cuma Rp5.000 dapet 1 liter. Kalau di pasaran atau warung kan 1 liter harganya bisa Rp15.000. Bahkan ada yg Rp17.000. Jadi sangat membatu," katanya.

 BACA JUGA:

Menurut Layah, memiliki KTA Perindo sangat banyak manfaatnya dan membantuk di tengah sulitnya ekonomi. Karena, selain untuk nebus minyak goreng murah, kata Isah, KTA Perindo juga bisa untuk asuransi jiwa.

"Menurut saya KTA dari Partai Perindo sangat banyak manfaatnya buat rakyat kecil, selain bisa tebus minyak goreng. KTA ini bisa untuk asuransi kecelakaan dan kematian. Intinya Partai Perindo itu sangat membatu masyarakat," imbuhnya.

Dia pun mendoakan Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, sukses di Pemilu 2024 nanti. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement