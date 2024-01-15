Gunung Lewotobi Laki-Laki Erupsi, Letusan 700 Meter di Atas Puncak

JAKARTA - Gunung Lewotobi Laki-Laki kembali mengalami erupsi, Senin (15/1/2024) pukul 05.25 Wita. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan letusan 700 meter di atas puncak.

Diketahui, Gunung Api Lewotobi Laki-laki terletak di Kab/Kota Flores Timur, Nusa Tenggara Timur dengan posisi geografis di Latitude -8.5389°LU, Longitude 122.7682°BT dan memiliki ketinggian 1584 mdpl.

“Terjadi erupsi G. Lewotobi Laki-laki pada hari Senin, 15 Januari 2024, pukul 05:25 WITA. Tinggi kolom letusan teramati ± 700 m di atas puncak (± 2284 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Pengamatan Gunung Api, Herman Yosef S Mboro dalam keterangan resminya.

Sementara itu, kolom abu teramati berwarna kelabu hingga coklat dengan intensitas tebal ke arah utara dan timur laut. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung.

Herman mengingatkan agar masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki dan pengunjung, wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 4 KM dari pusat erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki dan sektoral 5 KM ke arah Barat Laut - Utara dan Timur Laut.

“Masyarakat agar tenang dan mengikuti arahan Pemda serta tidak mempercayai isu-isu yang tidak jelas sumbernya,” ujarnya.

Selain itu, jika terjadi erupsi dan hujan abu, masyarakat dihimbau untuk tetap berada di dalam rumah, dan apabila berada di luar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, mulut (masker) dan mata (kacamata).