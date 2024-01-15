TPN Berharap Kota Solo Jadi Episentrum Kemenangan Ganjar-Mahfud

SOLO – Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Komjen (Purn) Gatot Eddy Pramono berharap Kota Solo menjadi episentrum kemenangan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Bahkan, pasangan Ganjar-Mahfud diharapkan mampu meraup suara 90 persen.

“Jadikan Kota Solo ini episentrum pusatnya kemenangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Tadi Klaten sanggup memenangkan 80 persen, kalau Solo 85 persen,” kata Gatot Eddy Pramono saat berdialog dengan purnawirawan Polri, dan Warakauri di Posko Tim Pemenangan Cabang (TPC) Ganjar-Mahfud di Kota Solo, Minggu (14/1/2024). Hadir dalam kesempatan itu, anggota TPC dari Partai Perindo, PDIP, Hanura dan PPP.

Dikatakannya, para purnawiran diharapkan turut berperan memenangkan Ganjar-Mahfud. Sebab mereka memiliki anak, cucu dan menantu yang bisa didorong untuk mencoblos pasangan nomor urut 3 tersebut. Terlebih orang tua Ganjar Pranowo juga berlatarbelakang purnawirawan polisi.

“Keluarga, tetangga, lingkungan kita ajak semua untuk memilih Pak Ganjar-Mahfud,” ucapnya.

Dikatakannya, pasangan Ganjar-Mahfud dilahirkan dari keluarga yang biasa saja. Mereka bergerak dari bawah ke atas dan memiliki berbagai pengalaman yang lengkap, mulai dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sehingga kini tinggal menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Sementara usai dialog, Gatot Eddy Pramono mengemukakan bahwa dukungan dari purnawirawan Polri dan Warakauri memberikan energi yang semakin besar. Sehingga dirinya yakin pasangan Ganjar-Mahfud akan menang di Kota Solo.

Dari sisa 30 hari, semua harus bekerja bersama-sama. Partai pendukung mulai dari PDIP, Partai Perindo, Hanura, dan PPP, para caleg, relawan, simpatisan, komunitas, dan tokoh masyarakat, harus berkolaborasi dan bersinergi untuk turun ke akar rumput.