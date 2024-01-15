Advertisement
HOME NEWS JABAR

Perbaiki STB Rusak, Warga Cibadak Sukabumi Tewas Tersetrum Listrik

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |06:29 WIB
Perbaiki STB Rusak, Warga Cibadak Sukabumi Tewas Tersetrum Listrik
Tewas kesetrum listrik. (Foto: Dharmawan Hadi)
A
A
A

SUKABUMI - Seorang warga tewas akibat tersengat aliran listrik saat memperbaiki Set Top Box (STB) di rumahnya, Kampung Benda RT 01/06, Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Minggu (14/1/2024).

Informasi yang dihimpun, korban bernama Fajri Fadillah (24) langsung pingsan setelah tersengat aliran listrik dan ditemukan oleh istrinya tergeletak di dalam rumah, dekat perangkat STB rusak yang sedang diperbaikinya.

 BACA JUGA:

Paman korban, Vijay (50) menuturkan, awalnya dirinya tiba-tiba dipanggil oleh istri korban, Siti Jualeha yang memberi kabar memberi tahu bahwa korban tergeletak di dalam rumah. Lalu ia pun bergegas mendatangi rumah korban untuk memeriksanya.

"Saya kurang tahu awalnya bagaimana. Tapi istrinya tiba-tiba jam 6 sore itu manggil saya di rumah, ngasih tahu bahwa si korban pingsan pas lagi ngebetulin STB," ujar Vijay kepada MNC Portal Indonesia.

BACA JUGA:

Bocah Tewas Kesetrum saat Bermain, Warga Bakar Pasar Malam di Serang 

Sepengetahuannya, keponakannya yang sehari-hari bekerja di Pasar Parungkuda itu, rajin mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Selain pandai mengulik, korban juga dikenal serba bisa memperbaikinya barang yang rusak.

"Korban ini bukan teknisi, tukang servis, atau semacamnya. Tapi dia memang terbiasa membetulkan atau mengerjakan apa-apa sendiri. Waktu (kejadian) itu (korban) lagi sama istrinya di rumah," ujar Vijay menambahkan.

Halaman:
1 2
      
