Di Depan Ribuan Jemaat GBI, Mahfud MD Titipkan Pesan Damai untuk Semua Umat Beragama

MEDAN - Calon wakil presiden nomor urut tiga, Mahfud MD memberikan pidato kebangsaan di depan ribuan jemaat Gereja Betel Indonesia di GBI Rumah Persembahan, Jalan Letjen Djamin Ginting, Medan Selayang, Kota Medan, Minggu (14/1/2024).

Hadir bersama Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia, Hary Tanoesoedibjo, Mahfud menyampaikan pesan damai untuk semua umat beragama di Indonesia. Mahfud juga menyampaikan rasa syukur yang besar atas kehidupan antar umat beragama yang terus membaik di Indonesia.

"Saya mengucapkan rasa terimakasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga ketentraman dan kehidupan yang baik antar umat beragama semakin baik di Indonesia," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan, semua agama mengajarkan kebaikan bagi semua pemeluknya. Jika dilaksanakan dengan baik semua pemeluk agama akan memahami pentingnya bersikap toleran terhadap orang lain.

Keyakinan pada agama masing-masing tanpa mengusik keyakinan orang lain ujar Mahfud, mestilah dijaga agar kehidupan berbangsa yang lebih harmonis.

"Agama apa pun membuat pemeluk mengajarkan hal hal yang baik. Maka jika agama dikerjakan secara benar dan baik pasti akan mendatangkan kebaikan. Untuk itu perlu saling menghargai agar kehidupan berbangsa semakin baik," kata Mahfud.

Selain bertemu dengan jemaat GBI di Rumah Persembahan, Mahfud juga akan bertemu dengan jemaat GBI di Gereja GBI Selecta Medan. Dia juga dijadwalkan akan menghadiri pertemuan tokoh lintas agama di perkampungan pemuda HKBP Jetun Silangit, Siborongborong, Tapanuli Utara. Mahfud juga akan bertemu dengan anak-anak milenial di kawasan Deliserdang.