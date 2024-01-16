AS Tembak Jatuh Rudal yang Ditembakkan ke Kapal Perangnya dari Wilayah yang Dikuasai Houthi di Yaman

AS tembak jatuh rudal yang ditembakkan ke kapal perangnya dari wilayah yang dikuasai Houthi di Yaman (Foto: US Navy)

YAMAN – Militer Amerika Serikat (AS) mengatakan mereka telah menembak jatuh sebuah rudal yang ditembakkan ke salah satu kapal perangnya dari wilayah yang dikuasai Houthi di Yaman.

Rudal jelajah anti-kapal yang ditembakkan ke arah USS Laboon di Laut Merah ditembak jatuh di lepas pantai Hudaydah oleh pesawat tempur AS.

Tidak ada korban luka atau kerusakan yang dilaporkan dalam insiden pada Minggu (14/1/2024) sore itu.

Hal ini terjadi setelah AS dan Inggris melancarkan serangan yang bertujuan menurunkan kemampuan militer Houthi, yang telah menyerang kapal kargo Laut Merah.

AS dan Inggris menyerang hampir 30 lokasi di Yaman pada Jumat (12/1/2024), yang dilaporkan termasuk depot senjata, pusat logistik dan sistem pertahanan udara.

AS menindaklanjuti pada Sabtu (13/1/2024) dengan serangan lain terhadap situs radar Houthi.

Presiden AS Joe Biden mengatakan dia tidak akan ragu-ragu untuk mengarahkan tindakan lebih lanjut guna melindungi rakyat dan arus bebas perdagangan internasional jika diperlukan.

Demikian pula, Inggris menyatakan siap melancarkan tindakan lebih lanjut terhadap Houthi.

Pendukung terkemuka Houthi, Hussain Al-Bukhaiti, mengatakan kepada BBC pada hari Minggu bahwa para pejuang akan menargetkan kapal perang AS dan Inggris jika serangan terhadap Yaman terus berlanjut.