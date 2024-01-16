Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ditlantas Polda Riau Gelar Patroli Dialogis Terkait Cooling System Pemilu 2024

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |18:06 WIB
JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Riau kembali melaksanakan kegiatan patroli dialogis di pusat-pusat perbelanjaan yang ada di Pekanbaru.

Dirlantas Polda Riau Kombes Taufiq Lukman Nurhidayat mengatakan Patroli Dialogis ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Cooling System untuk menciptakan suasana yang kondusif, aman dan tertib menjelang Pemilu 2024 yang tidak lama lagi akan digelar.

“Polwan Direktorat Lalu Lintas Polda Riau hari ini melaksanakan patroli dialogis di Living World dan Mall SKA Pekanbaru, mengajak para pengunjung mal untuk menghindari hal-hal yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, tidak mudah terpengaruh berita hoax," kata Taufiq kepada wartawan, Selasa (16/1/2024).

"Selalu saring informasi sebelum di sebarluaskan, kegiatan tersebut tentunya bertujuan untuk turut serta mensukseskan Pemilu 2024," sambungnya.

Taufiq berharap kegiatan Dialogis yang dilakukan sejak Minggu (14/1/2024) hingga hari ini bisa memberikan manfaat kepada para pengunjung Mall.

“Tujuan utama kita dengan kegiatan ini, selain mengingat para pengunjung Mall untuk tertib dalam berlalu lintas, kita berikan, jelang Pemilu 2024 ini, situasi Kamtibmas dan Kamseltibcarlantas tetap kondusif, aman tertib dan lancar,” ujar Taufiq.

polri Polda Riau Pemilu 2024
