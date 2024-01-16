Manado Basis PDIP, Siti Atikoh Ajak Warga Kawal Suara Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

MANADO – Istri Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, mengunjungi Kawasan Wisata Kuliner Jalan Roda, Kota Manado, Sulawesi Utara, Selasa (16/1/2024).

Pada kesempatan itu, Siti Atikoh meminta warga Sulawesi Utara khususnya Manado sebagai basis PDI Perjuangan, untuk mengawal suara pemenangan Ganjar-Mahfud MD pada Pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari.

“Saya melihat semangat di Manado luar biasa untuk memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud,” kata Atikoh di kawasan yang terletak di jantung Kota Manado itu.

BACA JUGA:

Dalam kunjungannya, Atikoh menyebut waktu untuk melakukan upaya pemenangan Ganjar-Mahfud tinggal sebentar lagi, bahkan tak sampai satu bulan. Ke depan, akan ada juga masa tenang sebelum waktu peencoblosan pada 14 Februari.