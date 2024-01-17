Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Tekad Caleg Perindo Dyah Anita Jadikan Emak-Emak di Ciputat Berdaya Secara Ekonomi

Hambali , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |11:43 WIB
Tekad Caleg Perindo Dyah Anita Jadikan Emak-Emak di Ciputat Berdaya Secara Ekonomi
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Dyah Anita Prihapsari maju menjadi Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Perindo. Dia bertarung melalui Daerah Pemilihan (Dapil) Banten 3 yang meliputi Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang.

Rabu (17/01/24) pagi, Dyah Anita hadir menggelar pelatihan daur ulang minyak jelantah menjadi sabun cuci di Perumahan Bukit Indah, Serua, Ciputat, Tangsel. Pesertanya adalah puluhan emak-emak yang merupakan warga setempat.

Dihadapan warga, Dyah Anita mendorong agar kalangan emak-emak mengambil posisi menjadi pelaku usaha. Kata dia, peran itu dapat menjadi tolak ukur guna melihat kesejahteraan suatu bangsa.

"Saya Caleg dari Dapil Banten 3, Caleg nomor 3 untuk DPR RI fokus pada UMKM dan kewirausahaan. Bagaimana UMKM bisa naik kelas, bagaimana ibu-ibu atau perempuan di Dapil Banten 3 yang belum jadi pengusaha harus bisa jadi pengusaha," katanya.

Pelatihan itu berlangsung di balai warga. Puluhan emak-emak datang ke lokasi. Mereka terlihat antusias berupaya memahami cara pembuatan sabun cuci dari minyak goreng bekas pakai atau minyak jelantah.

"Mudah-mudahan dengan pelatihan hari ini bermanfaat. Semoga ibu-ibu Perumahan Bukit Indah Ciputat bisa menjadi pengusaha dan perempuan berdaya, Indonesia sejahtera," tandasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179938//partai_perindo-n5t4_large.jpg
Partai Perindo Serahkan SK Ketua DPD Lombok Utara ke Fajar Marta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179277//perindo-YCPt_large.jpg
Kepsek SDN Pesanggrahan Berharap Sosialisasi Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan Dilanjutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179276//perindo-rkt9_large.jpg
KPAI Sebut Sosialisi Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan di Sekolah Sangat Bermanfaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/1/3179156//agus-CtjG_large.jpg
Mengimajinasikan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101//perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847//partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement