Tekad Caleg Perindo Dyah Anita Jadikan Emak-Emak di Ciputat Berdaya Secara Ekonomi

TANGERANG SELATAN - Dyah Anita Prihapsari maju menjadi Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Perindo. Dia bertarung melalui Daerah Pemilihan (Dapil) Banten 3 yang meliputi Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang.

Rabu (17/01/24) pagi, Dyah Anita hadir menggelar pelatihan daur ulang minyak jelantah menjadi sabun cuci di Perumahan Bukit Indah, Serua, Ciputat, Tangsel. Pesertanya adalah puluhan emak-emak yang merupakan warga setempat.

Dihadapan warga, Dyah Anita mendorong agar kalangan emak-emak mengambil posisi menjadi pelaku usaha. Kata dia, peran itu dapat menjadi tolak ukur guna melihat kesejahteraan suatu bangsa.

"Saya Caleg dari Dapil Banten 3, Caleg nomor 3 untuk DPR RI fokus pada UMKM dan kewirausahaan. Bagaimana UMKM bisa naik kelas, bagaimana ibu-ibu atau perempuan di Dapil Banten 3 yang belum jadi pengusaha harus bisa jadi pengusaha," katanya.

Pelatihan itu berlangsung di balai warga. Puluhan emak-emak datang ke lokasi. Mereka terlihat antusias berupaya memahami cara pembuatan sabun cuci dari minyak goreng bekas pakai atau minyak jelantah.

"Mudah-mudahan dengan pelatihan hari ini bermanfaat. Semoga ibu-ibu Perumahan Bukit Indah Ciputat bisa menjadi pengusaha dan perempuan berdaya, Indonesia sejahtera," tandasnya.

