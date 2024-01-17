Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kapolres dan Irwasda Polda Riau Tinjau dan Beri Bantuan ke Korban Banjir Indragiri Hulu

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |21:55 WIB
Kapolres dan Irwasda Polda Riau Tinjau dan Beri Bantuan ke Korban Banjir Indragiri Hulu
Polisi bantu korban banjir Inhu (Foto: dok polisi)
A
A
A

INDRAGIRI HULU - Mengarungi banjir menggunakan perahu kayu, Kapolres Inhu AKBP Dody Wirawijaya saat mendampingi Irwasda Polda Riau, Kombes Pol Hermansyah berserta rombongan langsung meninjau posko pengungsian yang terletak di Desa Rawa Sekip serta Desa Rawa Asri Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Rabu (17/01/2024).

Begitu sampai di posko pengungsian, Kapolres Inhu, Wakapolres Inhu Kompol Teddy Ardian serta forkopimda inhu, langsung mengecek kondisi para pengungsi dan juga menyerahkan bantuan 250 paket sembako kepada masyarakat yang terdampak banjir.

Selain di pengungsian, rombongan juga memberikan bantuan langsung ke warga yang masih bertahan di rumah mereka masing-masing dengan menggunakan perahu kayu menyusuri kebun sawit yang terendam banjir setinggi leher orang dewasa.

Petugas Bid Dokes (bidang dokter kesehatan) Polda Riau yang ikut hadir dalam rombongan tersebut juga melakukan pengecekan kondisi kesehatan masyarakat yang ada di pengungsian.

Irwasda Polda Riau, Kombes Pol Hermansyah mengatakan kedatangan dirinya beserta rombongan untuk melihat langsung kondisi warga yang mengungsi akibat banjir sekaligus menyerahkan bantuan untuk meringankan beban masyarakat yang ada di pengungsian.

"Semoga air banjir segera surut dan masyarakat semua dapat kembali beraktifitas," kata Kombes Hermansyah.

