HOME NEWS JABAR

Gegara Dendam Kesumat, Ayah dan Anak di Bandung Bacoki Mantan Preman Pakai Golok

Agi Ilman , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |01:31 WIB
Gegara Dendam Kesumat, Ayah dan Anak di Bandung Bacoki Mantan Preman Pakai Golok
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

BANDUNG - Ayah dan anak berinisial UAS (49) dan CS (28), yang diketahui sebagai preman, telah melakukan aksi pengeroyokan sadis terhadap korban AK (59) di Kampung Cikaro, Desa Majakerta, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung pada tanggal 24 Desember 2023.

Kapolsek Majalaya, Kompol Aep Suhendi, pengeroyokan ini dipicu oleh dendam antara kedua pelaku dan korban yang dulunya seorang preman, namun korban kini telah taubat. Pengeroyakan ini pun diawali pada akhir Desember 2023, di mana korban, yang telah bertaubat, menjadi target dari ayah dan anak tersebut.

"Ayah dan anak mendatangi korban yang sedang nongkrong di pangkalan ojek. Mereka menuduh korban telah mencurigai salah satu dari mereka melakukan pencurian," ujar Aep saat dihubungi, Selasa (16/1/2024).

Aep menjelaskan, seketika kedua pelaku langsung melakukan pengeroyokan kepada korban dengan menggunakan sebilah golok.

"Dan pelaku yang satunya mengeluarkan sebilah golok dan membacokkannya ke kepala korban," katanya

Akibat dari perbuatan tersebut, kata Aep, korban menerima luka dibagian kepala dengan luka robek dan harus dilarikan ke rumah sakit.

"Luka robek di kepala bagian pinggir sebelah kanan, luka robek di lengan kanan, dan robek di jempol tangan kiri," ungkapnya

Halaman:
1 2
      
