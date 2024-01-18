Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ungkapan Warga Sunter Terbantu Tebus Minyak Murah Perindo: Biasanya Beli Rp15.000

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |16:47 WIB
Ungkapan Warga Sunter Terbantu Tebus Minyak Murah Perindo: Biasanya Beli Rp15.000
A
A
A

JAKARTA - Calon legislatif DPRD dan DPR RI Dapil Jakarta III dari Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo, Mariaman Purba dan Denny Barends menggelar tebus murah minyak goreng kepada warga di Jalan Telaga Raya, Kelurahan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Salah satu warga Sunter, Waryunah mengaku merasa terbantu dengan adanya kegiatan tebus minyak murah yang dilakukan oleh para caleg dan Partai Perindo.

Waryunah mengatakan biasanya ia membeli minyak di warung sebesar Rp15.000. Namun, dengan adanya tebus minyak murah ini, ia bisa membeli minta dengan harga Rp5000.

“Alhamdulillah merasa kebantu. Biasanya saya beli minyak itu Rp15000 ribu atau lebih. Kalau ini satunya Rp5000,” kata dia saat ditemui, Kamis (18/1/2024).

Lebih lanjut, ia pun berharap kedepannya agar Partai Perindo bisa lebih baik lagi dan tetap peduli dengan masyarakat-masyarakat yang memang membutuhkan.

“(Partai Perindo) semoga menang, lebih baik lagi ke depannya dan peduli sama masyarakat ya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Caleg DPRD Dapil Jakarta III dari Partai Perindo Mariaman Purba mengatakan kegiatan tebus minyak murah ini nantinya akan berkesinambungan guna membantu masyarakat.

Halaman:
1 2
      
