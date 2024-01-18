Menteri Singapura S Iswaran Ditangkap karena Korupsi, Dijerat 27 Dakwaan

SINGAPURA - Seorang menteri Singapura didakwa melakukan korupsi. Hal ini jarang terjadi di negara yang terkenal dengan pemerintahannya yang sangat bersih.

Menteri Perhubungan S Iswaran dijerat 27 dakwaan yang meliputi 24 dakwaan menerima gratifikasi sebagai pegawai negeri, dua dakwaan korupsi, dan satu dakwaan menghalangi jalannya peradilan. Iswaran mengaku tidak bersalah.

Penangkapannya pada Juli 2023 bersama dengan taipan Ong Beng Seng mengejutkan negara itu.

Dikutip BBC, Iswaran dan Ong diketahui memainkan peran penting dalam membawa Grand Prix Formula Satu ke Singapura pada 2008.

Setelah penangkapannya, menteri tersebut diminta untuk mengambil cuti sampai penyelidikan selesai sambil tetap menerima gaji sebesar 8.500 dolar Singapura atau USD6.330 sebulan.

Anggota parlemen Singapura termasuk yang mendapat gaji terbaik di dunia, dengan gaji awal hampir USD35.000 per bulan. Para pemimpin negara tersebut mengatakan bahwa gaji mereka yang tinggi bertujuan untuk menghindari korupsi.