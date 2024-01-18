Daftar Tunjangan Anak di Jepang

TOKYO - Tunjangan anak di Jepang dibayarkan kepada mereka yang membesarkan anak berusia 0 hingga 15 tahun. Tunjangannya bergantung pada pendapatan rumah tangga tahunan. Selain tunjangan anak yang disediakan oleh pemerintah, beberapa kota juga mempunyai sistem tunjangan sendiri.

Tunjangan anak dibayarkan pada Februari, Juni, dan Oktober setiap tahunnya. Tunjangan dibayarkan ketika anak tinggal di Jepang. Namun jika anak tersebut tinggal di luar negeri untuk belajar dan memenuhi persyaratan tertentu, maka anak tersebut berhak mendapatkan tunjangan.

Melansir Japan Living Guide, jika seorang anak tinggal di luar negeri dan tidak mempunyai domisili di Jepang, pada umumnya tunjangan untuk anak tersebut tidak dibayarkan.

Namun, pengecualian dapat diberikan pada tunjangan anak jika pelajar tersebut tinggal di luar negeri karena alasan belajar di luar negeri dan memenuhi semua persyaratan.

Anak tersebut harus sudah mempunyai tempat tinggal tetap di Jepang selama lebih dari 3 tahun, sebelum hari dimana dia tidak lagi memiliki alamat tempat tinggal di Jepang. Anak tersebut harus tinggal di luar negeri untuk tujuan memperoleh pendidikan dan tidak tinggal bersama orang tuanya atau wali anak di bawah umur jika ada. Anak tersebut harus sudah pindah ke luar Jepang dalam waktu 3 tahun sejak tanggal pindah.

Jika orang tua tinggal terpisah karena proses perceraian, maka prioritas akan diberikan kepada orang yang tinggal bersama anak tersebut. Jika orang tua tinggal di luar negeri dan menunjuk seseorang di Jepang yang mengasuh anak tersebut, pembayaran akan dilakukan kepada orang tersebut atau orang yang ditunjuk oleh orang tuanya.