Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Miris! Distribusi Logistik 65 TPS di Banten Harus Dipikul Berjalan Kaki Dua Jam hingga Pakai Speedboat

Fariz Abdullah , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |04:01 WIB
Miris! Distribusi Logistik 65 TPS di Banten Harus Dipikul Berjalan Kaki Dua Jam hingga Pakai Speedboat
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

SERANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten, memetakan 65 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Banten masuk dalam zona sulit distribusi logistik.

Ketua KPU Banten, Mohammad Ihsan mengatakan, puluhan TPS yang berada di zona sulit distribusi logistik itu tersebar di tiga Kabupaten yakni Lebak, Pandeglang dan Serang.

"Kabupaten Serang ada 24 TPS yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat dan dua, beberapa lainnya bahkan harus dipikul dan berjalan kaki," kata Ihsan, Rabu (17/1/2024).

Untuk yang dipikul, lanjut Ihsan, berada di Kelurahan Citerep, Kelurahan Pulo, Kecamatan Ciruas, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang.

"Tak hanya itu ada beberapa TPS yang juga harus berjalan kaki selama 1-2,5 jam itu di daerah Kabupaten Pandeglang, ada 8 TPS disitu," kata dia.

Lebih jauh Ihsan menjelaskan, pihaknya juga memetakan terdapat TPS yang distribusi logistiknya harus menggunakan speedboat hingga kapal.

"Itu ada di Kecamatan Tirtayasa dan Pulo Ampel harus pakai kapal dan speedboat," tandasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179002//banten_investment_forum_2025-qwcg_large.jpg
Gubernur Andra Soni: Banten Punya Potensi Investasi di Berbagai Sektor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177682//kpu_ri-UAp6_large.jpg
Dituding Roy Suryo Selundupkan Aturan Terkait Ijazah Gibran, KPU Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175744//dpr_ri-d84W_large.jpg
DPR Soroti Radiasi Cesium-137 di Cikande Banten, Efeknya Mengerikan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/337/3170370//ketua_kpu_ri_mochammad_afifuddin-EczV_large.jpg
KPU Minta Maaf Sempat Tutupi Dokumen Persyaratan Capres-Cawapres
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement