Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Jaga Ketat Logistik Pemilu, Petugas Pelipat Kertas Suara Diperiksa saat Pulang

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |16:04 WIB
Polisi Jaga Ketat Logistik Pemilu, Petugas Pelipat Kertas Suara Diperiksa saat Pulang
Pemeriksaan ketat petugas pelipat kertas suara di Pekanbaru. (Foto: Banda Haruddin)
A
A
A

PEKANBARU - Pihak Polresta Pekanbaru melakukan pengawalan ketat pelipatan kertas suara, Selasa (9/1/2024). Hal itu dilakukan setelah logistik kertas suara untuk Pilpres dan Legislatif 2024 tiba di Gudang KPU Pekanbaru.

Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika mengatakan bahwa hari ini merupakan hari kedua pelipatan surat suara. Dia menegaskan bahwa petugas di lapangan akan tetap melakukan pemeriksaan terhadap petugas yang melakukan pelipatan.

 BACA JUGA:

Dalam pengawasan tidak hanya dari pihak kepolisian, tetapi juga dari pihak Bawaslu Kota Pekanbaru dan KPU Kota Pekanbaru. Dia berharap tidak ada ganguan ataupun kendala sampai terselenggaranya Pemilu.

"Jadi petugas pelipat suara ini setelah bekerja saat akan pulang akan diperiksa. Mana tahu ada yang membawa kertas suara ataupun tinta baik sengaja atau tidak sengaja. Semua sudah sesuai SOP," kata Kombes Jeki.

 BACA JUGA:

Dia menjelaskan dari data di lapangan, warga yang bertugas untuk melipatan suara diberi upah untuk setiap surat suara. Mereka yang melipat suara kebanyakan perempuan.

"Mereka yang bertugas melipat ini sudah profesional. Meraka sudah bekerja sebelumnya dalam pelipatan suara suara saat pemilu pemilu sebelumnya. Kebanyakan petugas wanita," kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement