Polisi Jaga Ketat Logistik Pemilu, Petugas Pelipat Kertas Suara Diperiksa saat Pulang

PEKANBARU - Pihak Polresta Pekanbaru melakukan pengawalan ketat pelipatan kertas suara, Selasa (9/1/2024). Hal itu dilakukan setelah logistik kertas suara untuk Pilpres dan Legislatif 2024 tiba di Gudang KPU Pekanbaru.

Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika mengatakan bahwa hari ini merupakan hari kedua pelipatan surat suara. Dia menegaskan bahwa petugas di lapangan akan tetap melakukan pemeriksaan terhadap petugas yang melakukan pelipatan.

Dalam pengawasan tidak hanya dari pihak kepolisian, tetapi juga dari pihak Bawaslu Kota Pekanbaru dan KPU Kota Pekanbaru. Dia berharap tidak ada ganguan ataupun kendala sampai terselenggaranya Pemilu.

"Jadi petugas pelipat suara ini setelah bekerja saat akan pulang akan diperiksa. Mana tahu ada yang membawa kertas suara ataupun tinta baik sengaja atau tidak sengaja. Semua sudah sesuai SOP," kata Kombes Jeki.

Dia menjelaskan dari data di lapangan, warga yang bertugas untuk melipatan suara diberi upah untuk setiap surat suara. Mereka yang melipat suara kebanyakan perempuan.

"Mereka yang bertugas melipat ini sudah profesional. Meraka sudah bekerja sebelumnya dalam pelipatan suara suara saat pemilu pemilu sebelumnya. Kebanyakan petugas wanita," kata dia.