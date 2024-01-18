Bertemu Tokoh Lintas Agama, Siti Atikoh : Seluruh Masyarakat Harus Dapat Haknya Beribadah

JAKARTA - Siti Atukoh Suprianti menegaskan bahwa seluruh masyarakat harus mendapatkan hak yang sama dalam beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Hal itu ia ungkap dalam acara temu ramah dengan tokoh lintas agama se-Sulawesi Utara (Sulut) di Kolongan, Minahasa Utara, Rabu 17 Januari 2024.

Pada kesempatan itu, Atikoh menjelaskan, bahwa Indonesia berdiri atas semangat keragaman untuk bersatu. Hal itu bisa dilihat dari lambang negara yakni Bhineka Tunggal Ika.

Semangat persatuan itu, kata Atikoh, juga menjadi spirit yang dibawa pasangan Ganjar-Mahfud. Khususnya untuk mencapai kesejahteraan tak hanya segi finansial, ekonomi, jasmani atau sosial, tapi juga dari rasa keamanan dan kedamaian dalam beribadah.

BACA JUGA:

"Seluruh masyarakat harus mendapatkan haknya dalam beribadah dan dalam mereka mengembangkan diri," katanya didampingi Rita Tamuntuan, istri Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sulut, Olly Dondokambey.